Можуть долетіти до Москви та знищити Кримський міст: що відомо про ракети JASSM для F-16

Ракети JASSM, які Сполучені Штати Америки можуть передати Україні для F-16, зможуть долетіти до Москви, або знищити Кримський міст.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.
За словами Романенка, JASSM відрізняються від ATACMS. Адже ATACMS є балістичними ракетами, а JASSM - крилатими із зовсім іншою конструкцією та принципом дії. Він зауважив, що JASSM швидше схожі на британські Storm Shadow.
"Ракети JASSM - це аналог Storm Shadow. Однак F-16 не може нести Storm Shadow, але може нести дві ракети JASSM. У них елементи всі такі самі, така сама бойова частина. Але у JASSM більше дальність, вона сягає 370 км - це якщо мова лише звичайну JASSM, а якщо ті що зі збільшеною дальністю - там взагалі 900 км", - розповів Романенко.
На його думку, США можуть передати Україні ракети JASSM зі звичайною модифікацією. Це пов'язано з тим, що американці розуміють, що "у нас сверблять руки все ж таки вдарити по Москві чи по об'єктах РФ в тилу".
Романенко зауважив, що ракети JASSM мають системи, аналогічні до Storm Shadow. Тобто вони мінімально використовують супутникову навігацію. Тобто, якщо ракета відчуває перешкоди - вона переходить на орієнтування по місцевості. JASSM порівнює картинку на місцевості з комп'ютером і таким чином корегує свою орбіту.
Він розповів, що балістичні ракети можуть використовувати чисто інерційну систему, наприклад у ATACMS немає GPS. А от JASSM потрібно влучати в одну точку - тому вони мають систему корекції території, а на кінцевому етапі там є система донаведення на ціль і через це у них точність ураження 3-5 метрів.
"Якщо ми їх отримаємо з такою бойовою частиною як TAURUS чи Storm Shadow, то тоді Кримський міст будуть вже згадувати. Але якщо отримаємо з касетною бойовою частиною, то тоді аеродроми в Криму - там все частіше буде бавовна", - підкреслив експерт.
Ракети JASSM розробляє американська компанія Lockheed Martin, також відома виробництвом винищувачів F-35. Програму створення JASSM запустили в 1995 році після відмови від проекту AGM-137 TSSAM через його високу вартість.
Метою було створити малопомітну, високоточну ракету великої дальності, яка дозволяє атакувати без входження в зону дії ППО противника та має значно нижчу вартість у порівнянні з TSSAM.
У 2003 році було завершено стендові випробування ракети. Однак перші льотні випробування були аварійними через проблеми з двигуном та пусковим пристроєм.
Остаточно ракету допустили до військової експлуатації га літаках В-52 в жовтні 2003 року. А пізніше вона була інтегрована до ударних літаків, таких як F-16 та F-35.
Ці ракети мають на своєму озброєнні обмежено коло американських союзників: Польща, Австралія та Фінляндія. Однак Японія та Нідерланди вже підписали контракти щодо купівлі JASSM, а переговори про це ведуть також Німеччина, Греція, Румунія та Данія.
Вперше JASSM було застосовано під час ракетних ударів по Сирії 14 квітня 2018 року під час Громадянської війни в Сирії. Тоді два бомбардувальники B-1 Lancer випустили 19 ракет JASSM по трьох цільових об’єктах сирійського уряду.
У 2019 році ракети було використано під час рейду в Бариші для захоплення або вбивства тодішнього лідера терористичної організації Ісламська держава Іраку та Леванту (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.
Днями у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що Україна може отримати від США авіаційні ракети JASSM для F-16. Однак Сполучені Штати все ще не знімали свою заборону на удари по російській території.
Нагадаємо, наприкінці липня Україна отримала перші винищувачі F-16 від Нідерландів. Однак за словами президента Володимира Зеленського, наразі тієї кількості F-16, які вже в Україні, недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.
Детальніше про це, скільки винищувачів треба для закриття неба та чому саме F-16 потребує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.
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