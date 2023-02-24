Можуть бути "сюрпризи". У Повітряних силах попередили про можливі провокації сьогодні

Росія у річницю вторгнення може влаштувати провокації. Тому українців закликають бути обережними сьогодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Тільки почалася доба, яка стала символічною для всіх. Очікуємо на провокації. Те, що ворог, можливо, захоче нам зробити певні "сюрпризи" у цей день, є така загроза", - зазначив він.
Водночас Ігнат додав, що не потрібно очікувати на удари. За його словами, росіяни бачать, що Україна підготувалася, тому можуть влаштувати атаку в інший день.
"Протиповітряні сили України зміцніли, мають певний досвід у відбитті атак. І ще відбуваються певні підсилення та зміни у кращий бік", - підкреслив речник.
Нагадаємо, влада та військові закликають українців сьогодні бути обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Адже Росія у річницю вторгнення може обстріляти Україну.
Водночас аналітики ISW застерігають, що ворог може влаштувати провокації під чужим прапором на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові.
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