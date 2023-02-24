Могут быть "сюрпризы". В Воздушных силах предупредили о возможных провокациях сегодня

Россия в годовщину вторжения может устроить провокации. Потому украинцев призывают быть осторожными сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. То, что враг, возможно, захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день, есть такая угроза", - отметил он.
В то же время Игнат добавил, что не нужно ожидать ударов. По его словам, россияне видят, что Украина подготовилась, поэтому могут устроить атаку в другой день.
"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления и изменения в лучшую сторону", - подчеркнул спикер.
Напомним, власти и военные призывают украинцев сегодня быть осторожными и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Ведь Россия в годовщину вторжения может обстрелять Украину.
В то же время аналитики ISW предостерегают, что враг может устроить провокации под чужим флагом на границе с Черниговской областью и в Молдове.
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