РФ створює умови для здійснення провокацій на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові: ISW пояснив навіщо

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія намагається створити умови для проведення операцій під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що 23 лютого Оперативне командування "Північ" поінформувало, що розвідка вже зафіксувала, як колони окупантів з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області.

В ОК "Північ" пояснили, що метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити війська України в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь.

"Можливо, Кремль готує атаки під фальшивим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну (нагадаємо з аяву Луканешка від 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України)", - мовиться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний, але Кремль прагне дотиснути Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.

Така операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій.

Фахівці, що с хоже, що Москва також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї.

В Інституті вивчення війни вказали пояснили, що 23 лютого Міноборони РФ поширило брехню про те, що українські війська найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров'я.

Держава-терорист переконувала, що українські сили переодягнуться як російські військові та влаштують нібито наступ на Придністров’ї. Своє чергою уряд Молдови спростував звинувачення.

"Міністерство оборони РФ, ймовірно, прагнуло підняти цей неправдивий наратив, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України", - додали аналітики.

Ключові висновки ISW: