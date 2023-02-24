РФ створює умови для здійснення провокацій на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові: ISW пояснив навіщо
Напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росія намагається створити умови для проведення операцій під фальшивим прапором на кордоні з Чернігівською областю та у Молдові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що 23 лютого Оперативне командування "Північ" поінформувало, що розвідка вже зафіксувала, як колони окупантів з військовою технікою без розпізнавальних знаків і особовим складом, одягненим у форму, схожу на українську, просуваються до районів кордону Чернігівської області.
В ОК "Північ" пояснили, що метою цих операцій під фальшивим прапором є спроба звинуватити війська України в порушенні територіальної цілісності невизначеної країни, маючи на увазі, швидше за все, Білорусь.
"Можливо, Кремль готує атаки під фальшивим прапором, щоб втягнути Білорусь у війну (нагадаємо заяву Луканешка від 16 лютого про те, що Білорусь вступить у війну лише в разі нападу з боку України)", - мовиться у звіті.
ISW продовжує оцінювати, що напад Білорусі чи Росії на північні українські регіони дуже малоймовірний, але Кремль прагне дотиснути Лукашенка або звинуватити Україну в розширенні війни, щоб підірвати підтримку Києва.
Така операція під фальшивим прапором також може бути спрямована на закріплення українських сил на північному кордоні з метою послаблення української оборони на сході України та підготовки до контрнаступальних операцій.
Фахівці, що схоже, що Москва також створює інформаційні умови для проведення операції під фальшивим прапором в окупованому Придністров’ї.
В Інституті вивчення війни вказали пояснили, що 23 лютого Міноборони РФ поширило брехню про те, що українські війська найближчим часом планують здійснити збройну провокацію проти Придністров'я.
Держава-терорист переконувала, що українські сили переодягнуться як російські військові та влаштують нібито наступ на Придністров’ї. Своє чергою уряд Молдови спростував звинувачення.
"Міністерство оборони РФ, ймовірно, прагнуло підняти цей неправдивий наратив, щоб перекрутити попередження президента України Володимира Зеленського президенту Молдови Майї Санду про те, що Кремль готує провокації в Молдові, і його пропозицію допомогти Молдові, якщо російські сили в Придністров'ї загрожуватимуть територіальній цілісності України", - додали аналітики.
Ключові висновки ISW:
- Путін продовжує висловлювати шаблонну риторику на публічних заходах, які дають йому можливість формувати російський інформаційний простір напередодні роковин вторгнення Росії в Україну.
- Ймовірно, Путін намагався применшити останні сплески критики щодо інтеграції "ДНР" і "ЛНР" до збройних сил РФ.
- Здається, Путін більше стурбований зверненням до ультранаціоналістичних провоєнних ідеологів безглуздими жестами, ніж представленням будь-якого нового підходу до досягнення цілей Кремля в Україні.
- Путін, ймовірно, продовжує страждати від упередженості підтвердження у своїй вірі в те, що бажання Росії воювати переживе бажання Заходу підтримувати Україну.
- Російське джерело намагалося перешкодити західним дискусіям щодо оприлюднення секретної інформації щодо міркувань Китаю щодо надання летальної допомоги Росії.
- Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що 23 лютого міністерство оборони РФ виконало повний на артилерійські боєприпаси після шаленої підтримки в російському інформаційному просторі.
- Російські війська вели наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної.
- Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута, в районі Авдіївки-Донецька та на заході Донецької області.
- Російська влада заявила про дострокове завершення ремонту прольотів мосту через Керченську протоку.
- Російські чиновники продовжують пропонувати додаткові та недостатні пільги для підтримки російських військових і виробників оборонної продукції.
- Окупанти продовжують намагатися мілітаризувати українських дітей через впровадження програм військово-патріотичного виховання на окупованих територіях.
Нагадаємо, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.