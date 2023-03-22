Може стикнутись з проблемами. У Бразилії натякнули на арешт Путіна, якщо він відвідає країну

Якщо російський диктатор Володимир Путін поїде до Бразилії, йому може загрожувати арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри, яку приводить Tio.

"Будь-хто, коли їде до країни, яка є членом МКС, може стикнутись з проблемами, я в цьому не сумніваюся", - сказав міністр.

Міністр допустив арешт Путіна в країні, але додав, що офіційної позиції щодо цього питання він не має.

За його словами, Бразилія поважає і дотримується правил МКС. Також він нагадав, що його країна засудила вторгнення РФ до України.