UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Може стикнутись з проблемами. У Бразилії натякнули на арешт Путіна, якщо він відвідає країну

Автор: Дмитро Браславський

Якщо російський диктатор Володимир Путін поїде до Бразилії, йому може загрожувати арешт через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Бразилії Мауро Вієйри, яку приводить Tio.

"Будь-хто, коли їде до країни, яка є членом МКС, може стикнутись з проблемами, я в цьому не сумніваюся", - сказав міністр.

Міністр допустив арешт Путіна в країні, але додав, що офіційної позиції щодо цього питання він не має.

За його словами, Бразилія поважає і дотримується правил МКС. Також він нагадав, що його країна засудила вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні.

Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.

Нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна через звинувачення у депортації українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияМеждународный уголовный судВійна в Україні