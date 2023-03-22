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Может столкнуться с проблемами. В Бразилии намекнули на арест Путина, если он посетит страну

Автор: Дмитрий Браславский

Если российский диктатор Владимир Путин поедет в Бразилию, ему может грозить арест из-за ордера, выданного Международным уголовным судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры, приводимое Tio.

"Кто угодно, когда едет в страну, которая является членом МКС, может столкнуться с проблемами, я в этом не сомневаюсь", - сказал министр.

Министр допустил арест Путина в стране, но добавил, что официальной позиции по этому вопросу у него нет.

По его словам, Бразилия уважает и соблюдает правила МКС. Также он напомнил, что его страна осудила вторжение РФ в Украину.

Напомним, что Бразилия может внести "исключительный" вклад в прекращение войны и возвращение к миру в Украине.

Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд в пятницу.

Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

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