"Можу робити все, що захочу": Трамп зробив різку заяву на адресу іноземних країн

Він наголосив, що має право припинити будь-яку торгівлю або бізнес з певною країною.

"Іншими словами, я можу знищити торгівлю. Я можу знищити країну. Я навіть маю право ввести ембарго, яке знищить іноземну країну. Я можу робити все, що завгодно, але я не можу стягувати жодного долара", - заявив Трамп.

Що передувало

Сьогодні, 20 лютого, президент США оголосив про запровадження нових глобальних тарифів у розмірі 10%, які стали наслідком резонансного рішення американського Верховного суду.

За його словами, альтернативні способи замість "старих тарифів", скасованих Верховним судом США, "потенційно можуть принести більше доходів".

Трамп анонсував підписання указу щодо запровадження 10-відсоткового глобального мита відповідно до розділу 122 (торговельного закону - ред.) понад вже діючих звичайних тарифів.

Нові мита, на відміну від попередніх тарифів, можуть діяти до 150 днів, якщо Конгрес не схвалить їхнє продовження.