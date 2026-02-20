UA

"Можу робити все, що захочу": Трамп зробив різку заяву на адресу іноземних країн

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Після запровадження нових глобальних тарифів у розмірі 10% президент США Дональд Трамп заявив, що може "знищити іноземну країну".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп завив під час виступу у Білому домі.

Читайте також: Трамп дозволив вводити мита проти країн, які торгують з Іраном

Він наголосив, що має право припинити будь-яку торгівлю або бізнес з певною країною.

"Іншими словами, я можу знищити торгівлю. Я можу знищити країну. Я навіть маю право ввести ембарго, яке знищить іноземну країну. Я можу робити все, що завгодно, але я не можу стягувати жодного долара", - заявив Трамп.

Що передувало

Сьогодні, 20 лютого, президент США оголосив про запровадження нових глобальних тарифів у розмірі 10%, які стали наслідком резонансного рішення американського Верховного суду.

За його словами, альтернативні способи замість "старих тарифів", скасованих Верховним судом США, "потенційно можуть принести більше доходів".

Трамп анонсував підписання указу щодо запровадження 10-відсоткового глобального мита відповідно до розділу 122 (торговельного закону - ред.) понад вже діючих звичайних тарифів.

Нові мита, на відміну від попередніх тарифів, можуть діяти до 150 днів, якщо Конгрес не схвалить їхнє продовження.

Нагадаємо, Верховний суд США визнав незаконними масштабні мита, введені Дональдом Трампом проти більшості країн світу. Судді більшістю голосів (6-3) постановили, що одностороннє введення тарифів перевищує президентські повноваження.

Голова суду Джон Робертс наголосив, що для таких дій президент повинен мати чіткий дозвіл Конгресу. За його словами, надзвичайні повноваження, на які намагався спиратися президент США, згідно з відповідним законом 1970-х років, є "недостатніми".

