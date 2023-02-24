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Не можу підставити покращення відносин, - Зеленський про допомогу Ізраїлю Україні

Фото: стяг Ізраїлю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Україна має історично прекрасні відносини з Ізраїлем. Однак складні відносини з Росією не дають можливості ізраїльській владі повноцінно допомагати українцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції.

За його словами, Україна та Ізраїль проводять перемовини на різних рівнях та з різним керівництвом. Це відбувається як на публічних, так і не публічних зустрічах.

"І було складно змінити позицію, бо в Ізраїля не проста ситуація з Росією, Іраном, Сирією. Але я дуже хотів, щоб вони були не медіатором, а обрали сторону, сторону України. Я не уявляю, як Ізраїль може підтримувати війну. Я знаю всі відповіді на ваші запитання, але я не можу вам їх дати, бо я не можу підставити покращення відносин між Україною та Ізраїлем, які почались", - сказав Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало про те, що високопосадовець від правлячої партії прем'єр-міністра Ізраїлю Юлій Едельштейн закликав свою країну надати військову допомогу Україні для захисту від російського тероризму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги". Окрім гуманітарної, зокрема й військової.

Як відомо, влада Ізраїлю погодилася надати Україні технології оповіщення про ракети та дрони.

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