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Не могу подставить улучшение отношений, - Зеленский о помощи Израилю Украине

Фото: флаг Израиля (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украина имеет исторически прекрасные отношения с Израилем. Однако сложные отношения с Россией не дают возможности израильским властям полноценно помогать украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

По его словам, Украина и Израиль проводят переговоры на разных уровнях и с разным руководством. Это происходит как на публичных, так и не на публичных встречах.

"И было сложно изменить позицию, потому что у Израиля не простая ситуация с Россией, Ираном, Сирией. Но я очень хотел, чтобы они были не медиатором, а избрали сторону, сторону Украины. Я не представляю, как Израиль может поддерживать войну. Я знаю все ответы на ваши вопросы, но я не могу вам их дать, потому что я не могу подставить начавшиеся улучшения отношений между Украиной и Израилем", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина писала о том, что чиновник от правящей партии премьер-министра Израиля Юлий Эдельштейн призвал свою страну оказать военную помощь Украине для защиты от российского терроризма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле рассматривают вопросы предоставления Украине "других видов помощи". Кроме гуманитарной, в том числе и военной.

Как известно, власти Израиля согласились предоставить Украине технологии оповещения о ракетах и дронах.

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