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У партії Нетаньяху закликали уряд Ізраїлю надати військову допомогу Україні

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Вівторок 21 лютого 2023 14:42
У партії Нетаньяху закликали уряд Ізраїлю надати військову допомогу Україні Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Високопосадовець від правлячої партії прем'єр-міністра Ізраїлю Юлій Едельштейн закликав свою країну надати військову допомогу Україні для захисту від російського тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми більше не повинні сидіти осторонь", - написав Едельштейн у Твіттері після того, як він та депутат від ізраїльської опозиції Зеєв Елькін зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

У спільній заяві Едельштейн та Елькін закликали уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху "значно збільшити" підтримку України.

"Ми повинні допомагати Україні у всіх сферах, де ізраїльські технології, зокрема військові, здатні захистити громадянське населення, його свободу та незалежність", - заявили депутати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги". Окрім гуманітарної, зокрема й військової.

Як відомо, влада Ізраїлю погодилася надати Україні технології оповіщення про ракети та дрони.

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