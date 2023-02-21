У партії Нетаньяху закликали уряд Ізраїлю надати військову допомогу Україні
Високопосадовець від правлячої партії прем'єр-міністра Ізраїлю Юлій Едельштейн закликав свою країну надати військову допомогу Україні для захисту від російського тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми більше не повинні сидіти осторонь", - написав Едельштейн у Твіттері після того, як він та депутат від ізраїльської опозиції Зеєв Елькін зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
У спільній заяві Едельштейн та Елькін закликали уряд прем'єра Біньяміна Нетаньяху "значно збільшити" підтримку України.
"Ми повинні допомагати Україні у всіх сферах, де ізраїльські технології, зокрема військові, здатні захистити громадянське населення, його свободу та незалежність", - заявили депутати.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі розглядають питання надання Україні "інших видів допомоги". Окрім гуманітарної, зокрема й військової.
Як відомо, влада Ізраїлю погодилася надати Україні технології оповіщення про ракети та дрони.
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