Можно ли вручать повестки на блокпостах: объяснение военного комиссара

Фото: можно ли вручать повестки на блокпостах (Getty Images)

Повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.

Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lviv.media.

Во время общей мобилизации повестки можно вручать лично, после установления личности: по месту жительства;

на улице;

на блокпостах;

на рабочем месте. "Законом это не запрещено. В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится", - отметил Тищенко.