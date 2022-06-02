Можно ли вручать повестки на блокпостах: объяснение военного комиссара
Повестки можно вручать лично не только после установки места жительства, но даже на блокпостах. Это не запрещено законом.
Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lviv.media.
Во время общей мобилизации повестки можно вручать лично, после установления личности:
- по месту жительства;
- на улице;
- на блокпостах;
- на рабочем месте.
"Законом это не запрещено. В настоящее время вручение повесток на улицах и блокпостах во Львовской области не проводится", - отметил Тищенко.
Напомним, РБК-Украина писало, что Верховная рада Украины приняла законопроект о продлении мобилизации. Теперь она продлится до 23 августа.
Также издание рассказывало, при каких условиях в стране могут мобилизовать женщин.
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