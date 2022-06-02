Чи можна вручати повістки на блокпостах: пояснення військового комісара

Фото: чи можна вручати повістки на блокпостах (Getty Images)

Повістки можна вручати особисто не лише після встановлення місця проживання, але й навіть на блокпостах. Це не є заборонено законом.

Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lviv.media.

Під час загальної мобілізації повістки можна вручати особисто, після встановлення особи: за місцем проживання;

на вулиці;

на блокпостах;

на робочому місці. "Законом це не заборонено. На даний час вручення повісток на вулицях та блокпостах у Львівській області не проводиться", - відзначив Тищенко.