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Чи можна вручати повістки на блокпостах: пояснення військового комісара

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Четвер 02 червня 2022 11:29
Чи можна вручати повістки на блокпостах: пояснення військового комісара Фото: чи можна вручати повістки на блокпостах (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Повістки можна вручати особисто не лише після встановлення місця проживання, але й навіть на блокпостах. Це не є заборонено законом.

Про це розповів начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тищенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lviv.media.

Під час загальної мобілізації повістки можна вручати особисто, після встановлення особи:

  • за місцем проживання;
  • на вулиці;
  • на блокпостах;
  • на робочому місці.

"Законом це не заборонено. На даний час вручення повісток на вулицях та блокпостах у Львівській області не проводиться", - відзначив Тищенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Верховна рада України ухвалила законопроєкт про продовження мобілізації. Відтепер вона триватиме до 23 серпня.

Також видання розповідало за яких умов в країні можуть мобілізувати жінок.

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