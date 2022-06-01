Можно ли возвращаться в Николаев: объяснение главы ОВА

Ситуация в Николаеве контролируемая, но до сих пор опасная из-за постоянных обстрелов. Поэтому возвращаться в город пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram .

Он объяснил, что украинские бойцы осуществляю наступление в Николаевской области. Из-за этого российские войска обстреливают населенные пункты, в том числе и Николаев.

В связи с этим возвращаться в город пока опасно. Оценивать ситуацию нужно через две-три недели.

"У нас продолжают усиливаться обстрелы, хоть город и оживает. Поэтому те, кто имеет возможность, потерпите еще две-три недели с возвращением. Потом еще раз обсудим этот вопрос", - призвал Ким.