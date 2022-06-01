Чи можна повертатися до Миколаєва: пояснення голови ОВА

Ситуація в Миколаєві контрольована, але досі небезпечна через постійні обстріли. Тому повертатися до міста поки що зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram .

Він пояснив, що українські бійці здійснюю наступ у Миколаївській області. Через це російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема і Миколаїв.

У зв'язку з цим повертатися до міста поки що небезпечно. Оцінювати ситуацію потрібно через два-три тижні.

"У нас продовжують посилюватись обстріли, хоч місто і оживає. Тому ті, хто має нагоду, потерпіть ще два-три тижні з поверненням. Потім ще раз обговоримо це питання", - закликав Кім.