UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно и без паспорта. Как переселенцам получить выплаты и соцуслуги

Фото: переселенцы могут получить выплаты и соцуслуги без паспорта (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Внутренне перемещенные лица могут получать выплаты и социальные услуги на основании справки от Государственной миграционной службы Украины или Є-Документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Отмечается, что така возможность есть у ВПЛ с 7 августа. Изменения упрощают получение услуг для людей, которые переехали из районов боевых действий и потеряли документы. Теперь они могут становиться на учет, регистрироваться и получать помощь от государства как ВПЛ даже без наличия паспорта.

Переселянцям достаточно предоставить справку от ДМС или временный документ, удостоверяющий личность во время военного положения - Є-Документ, который доступен в приложении "Дія".

Добавим, что справку о том, что человек обратился за оформлением паспорта можно получить в подразделениях ГМС, центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в центрах обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Граждане также могут получить справку о том, что они обратились за оформлением паспорта-книжечки или вклеиванием в него фотографии при достижении 25-, 45-летнего возраста, но такой документ оформляется только в территориальном подразделении ГМС.

Напомним, украинцы, пострадавшие из-за войны, могут получить новые выплаты.

Кроме того, вскоре вынужденные переселенцы смогут сменить место жительства при повторном перемещении в "Дії".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политикиПереселенцы с Донбасса