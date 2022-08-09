Украинцы могут получить новые выплаты из-за войны: названы условия
Минсоцполитики Украины заключило меморандум с иностранной организацией ACTED. Документ предусматривает выделение денежной помощи украинцам, пострадавшим из-за войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал министерства.
Помощь смогут получить украинцы:
- проживающие на временно оккупированных территориях;
- находящиеся в зоне активных боевых действий;
- подавшие заявку на ее получение через платформу "єДопомога".
Отмечается, что эту поддержку дополнительно к государственным программам получат 10 000 человек.
"Размер пособия будет составлять 2 220 гривен на человека/месяц единоразовой выплатой на три месяца. На начальном этапе это будут жители Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей", - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее украинские чиновники смогли договориться о дополнительной финансовой помощи для пострадавших от войны в Украине. В течение четырех месяцев Красный Крест будет выплачивать по почти 4000 гривен отдельным категориям населения.
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