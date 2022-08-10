Можна і без паспорта. Як переселенцям отримати виплати та соцпослуги

Зазначається, що таку можливість ВПО мають з 7 серпня. Зміни спрощують отримання послуг для людей, які переїхали з районів бойових дій та втратили документи. Тепер вони можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави як ВПО навіть без наявності паспорта.

Переселянцям достатньо надати довідку від ДМС або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану - Є-Документ, який доступний у додатку "Дія".

Додамо, що довідку про те, що людина звернулась за оформленням паспорта можна отримати у підрозділах ДМС, центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або в центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Громадяни також можуть отримати довідку про те, що вони звернулись за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього фотокартки при досягненні 25-, 45-річного віку, але такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС.