UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Можна забути про пластик. В Україні дозволили оформляти лише електронне водійське посвідчення

Фото: в Україні дозволили оформляти лише електронне водійське посвідчення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії, тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик", - сказано у повідомленні.

Окрім того, тепер українці навіть під час оформлення водійського посвідчення можуть обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

Так, у додатку "Дія" документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. Окрім того, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, що є рішучим кроком до міжнародної інтеграції "Дії" й використання застосунку за кордоном.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

Нагадаємо, в Україні спростили процедуру отримання посвідчення водія - тепер його можна отримати у будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Українцям також не доведеться складати теоретичний іспит в автошколі.

Окрім того, в Україні можуть перевипустити всі посвідчення водія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія СітіМіністерство цифрової трансформаціїВодійське посвідчення