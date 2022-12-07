Можна забути про пластик. В Україні дозволили оформляти лише електронне водійське посвідчення

"Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії, тримати документ просто у смартфоні і забути про пластик", - сказано у повідомленні.

Окрім того, тепер українці навіть під час оформлення водійського посвідчення можуть обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

Так, у додатку "Дія" документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. Окрім того, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, що є рішучим кроком до міжнародної інтеграції "Дії" й використання застосунку за кордоном.

Постанова набуває чинності 14 грудня.