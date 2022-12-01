ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія: в чому причина

Новость на русском →
Київ, Четвер 01 грудня 2022 22:17
В Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія: в чому причина Фото: в Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов'яжуть кожні п'ять років наново підтверджувати свої "права".

Про це заявила заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у ході конференції "Інфраструктурний день 2022".

"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", - зазначила Клименко.

За її словами, водії транспортних компаній кожні п'ять років мають знову підтверджувати посвідчення, як це відбувається в ЄС.

"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон", - підсумувала заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури.

Нагадаємо, раніше в Україні було спрощено процедуру отримання посвідчення водія - тепер права можна отримати в будь-якому місті, незалежно від місця навчання.

Також ми писали, що в Україні змінився алгоритм отримання посвідчення водія. Зокрема, українцям не доведеться складати теоретичний іспит в автошколі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Водійське посвідчення
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами