Можно забыть о пластике. В Украине разрешили оформлять только электронное водительское удостоверение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации .

"Раньше Украина стала четвертой страной Европы, узаконившей цифровые водительские удостоверения, а теперь мы вводим формат диджитал first. То есть в любой ситуации вы можете использовать только электронное водительское удостоверение в Дії, держать документ прямо в смартфоне и забыть о пластике", - сказано в сообщении.

Кроме того, теперь украинцы даже во время оформления водительского удостоверения могут выбирать, сделать только диджитал-документ или заказать пластиковую карту.

Так, в приложении "Дія" документ доступен в украиноязычной и англоязычной версиях. Кроме того, права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде, что является решительным шагом к международной интеграции "Дії" и использования приложения за рубежом.

Постановление вступает в силу 14 декабря.