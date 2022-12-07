Можно забыть о пластике. В Украине разрешили оформлять только электронное водительское удостоверение
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал постановление, позволяющее использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дії" без пластикового аналога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
"Раньше Украина стала четвертой страной Европы, узаконившей цифровые водительские удостоверения, а теперь мы вводим формат диджитал first. То есть в любой ситуации вы можете использовать только электронное водительское удостоверение в Дії, держать документ прямо в смартфоне и забыть о пластике", - сказано в сообщении.
Кроме того, теперь украинцы даже во время оформления водительского удостоверения могут выбирать, сделать только диджитал-документ или заказать пластиковую карту.
Так, в приложении "Дія" документ доступен в украиноязычной и англоязычной версиях. Кроме того, права и техпаспорт имеют международную кодировку, используемую в ЕС, США и Канаде, что является решительным шагом к международной интеграции "Дії" и использования приложения за рубежом.
Постановление вступает в силу 14 декабря.
Напомним, в Украине упростили процедуру получения водительского удостоверения - теперь его можно получить в любом городе, независимо от места обучения.
Украинцам также не придется сдавать теоретический экзамен в автошколе.
Кроме того, в Украине могут перевыпустить все водительские удостоверения.
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