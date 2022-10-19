Можна забруднитись кров'ю. У Зеленського закликали відмовитися від зустрічей із РФ
Присутність Росії на міжнародних зустрічах, зокрема, на саміті країн "Великої двадцятки" – це пряма підтримка тероризму.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Настав час називати речі своїми іменами… Присутність Росії на міжнародних зустрічах – пряма підтримка тероризму. Якщо комусь приємно сидіти з виконавцем геноциду за одним столом, хоча б не забудьте прибрати білу скатертину: вона може забруднитись кров'ю з манжет м'ясника", - заявив Подоляк.
17-й саміт лідерів країн "Групи двадцяти" відбудеться 15-16 листопада на острові Балі в Індонезії, який цього року є організатором форуму.
Зустріч підіб'є підсумки роботи міністерських груп країн-учасниць, яка тривала протягом усього року. Серед головних тем саміту G20 оголошено перегляд глобальної системи охорони здоров'я на тлі пандемії, перехід до стійкої енергетики, цифрова трансформація.
Раніше ми писали, що Байден не хоче зустрічатися з Путіним на саміті G20. Путін і Байден зустрічалася лише один раз під час президентства Байдена, на саміті у Женеві влітку 2021 року.
Також повідомлялося, що Канада наполягає на повному виключенні Російської Федерації з міжнародного співтовариства, зокрема з "Великої двадцятки".
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