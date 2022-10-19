Можно испачкаться кровью. У Зеленского призвали отказаться от встреч с РФ
Присутствие России на международных встречах, в частности на саммите стран "Большой двадцатки" – это прямая поддержка терроризма.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Пора называть вещи своими именами… Присутствие России на международных встречах – прямая поддержка терроризма. Если кому-то приятно сидеть с исполнителем геноцида за одним столом, хотя бы не забудьте убрать белую скатерть: она может испачкаться кровью с манжет мясника", - заявил Подоляк.
17-й саммит лидеров стран "Группы двадцати" состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии, который в этом году является организатором форума.
Встреча подведет итоги работы министерских групп стран-участниц, которая продолжалась в течение всего года. Среди главных тем саммита G20 объявлены: пересмотр глобальной системы здравоохранения на фоне пандемии, переход к устойчивой энергетике, цифровая трансформация.
Ранее мы писали, что Байден не хочет встречаться с Путиным на саммите G20. Путин и Байден встречалась только один раз во время президентства Байдена, на саммите в Женеве летом 2021 года.
Также сообщалось, что Канада настаивает на полном исключении Российской Федерации из международного сообщества, в том числе из "Большой двадцатки".
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