Байден не хоче зустрічатися з Путіним на саміті G-20 навіть у коридорі, - Politico

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін мають відвідати саміт G-20 наступного місяця в Індонезії. Офіційні особи США роблять кроки, щоб особистої зустрічі не було.

Як зазначає видання, шляхи Байдена та Путіна можуть перетнутися під час саміту, наприклад, вони можуть відвідати одне й те саме велике пленарне засідання. Але офіційні особи США виключили офіційну зустріч і роблять кроки, щоб гарантувати, що американський президент не зустрінеться зі своїм російським колегою в коридорі чи навіть на груповій фотографії лідерів.

"Ми знаємо, що президент Байден думає про президента Путіна: він думає, що він вбивця, він думає, що він військовий злочинець. Зазвичай із вбивцями та військовими злочинцями не зустрічаються", - сказав Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні

Путін і Байден зустрічалася лише один раз під час президентства Байдена, на саміті у Женеві влітку 2021 року. Оскільки Росія згодом загрожувала вторгненням в Україну, вони розмовляли кілька разів - останній раз у лютому лише за кілька днів до початку війни.

Саміт G-20, який пройде на Балі, стане найочікуванішою багатосторонньою зустріччю за останні роки, оскільки війна стала випробуванням для Європи. На відміну від G-7, що складається виключно з багатих демократій, G-20 також включає кілька автократій. Очікується, що не всі присутні згуртуються навколо України, як це зробили європейські країни.

З перших днів війни Сполучені Штати наголошували, що у будь-яких переговорах з Росією щодо припинення вторгнення мають брати участь українці. І хоча дипломатичні кола вже кілька тижнів обговорюють можливість візиту на Балі президента України Володимира Зеленського, офіційні особи США вважають, що шанс на це невеликий, вважаючи, що натомість він може з'явитися з відеозв'язку.