Не можна виключати таку "прикрість", - Гуменюк про підрив корабля РФ на міні

Не можна виключати таку прикрість в російському виконанні щодо підриву корабля "Володимир Козицький". Морська кара спіткає тих, хто замінував Чорне море.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.
Як відзначила Гуменюк, російські терористи раніше облаштували мінно-вибухові загородження на лівому березі й необережно підірвали Каховську ГЕС, чим ускладнили для себе раніше життя.
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