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Не можна виключати таку "прикрість", - Гуменюк про підрив корабля РФ на міні

Фото: Наталія Гуменюк, речниця Сил оборони півдня (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Не можна виключати таку прикрість в російському виконанні щодо підриву корабля "Володимир Козицький". Морська кара спіткає тих, хто замінував Чорне море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Як відзначила Гуменюк, російські терористи раніше облаштували мінно-вибухові загородження на лівому березі й  необережно  підірвали Каховську ГЕС, чим ускладнили для себе раніше життя. 

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