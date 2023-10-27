RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нельзя исключать такую "неприятность", - Гуменюк о подрыве корабля РФ на мине

Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении относительно подрыва корабля "Владимир Козицкий". Морская кара постигнет тех, кто заминировал Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ОК "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила Гуменюк, российские террористы ранее обустроили минно-взрывные заграждения на левом берегу и неосторожно взорвали Каховскую ГЭС, чем усложнили для себя ранее жизнь. 

"Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Таким образом, кара не только небесная, но и морская постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море", - отметила пресс-секретарь. 

Что произошло? 

Как писал "Крымский ветер", в Севастополе, вчера, 26 октября, мог подорваться российский противоминный корабль проекта 23040Г "Владимир Козицкий". По словам очевидцев, судно могло подорваться на внешнем рейде Севастопольской бухты после того, как несколько дней курсировало в этом районе. 

После взрыва из машинного отделения пошел дым, а к кораблю подогнали буксир.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине