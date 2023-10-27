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Нельзя исключать такую "неприятность", - Гуменюк о подрыве корабля РФ на мине

Пятница 27 октября 2023 15:01
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Нельзя исключать такую "неприятность", - Гуменюк о подрыве корабля РФ на мине Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении относительно подрыва корабля "Владимир Козицкий". Морская кара постигнет тех, кто заминировал Черное море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ОК "Юг" Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Как отметила Гуменюк, российские террористы ранее обустроили минно-взрывные заграждения на левом берегу и неосторожно взорвали Каховскую ГЭС, чем усложнили для себя ранее жизнь.

"Нельзя исключать такую неприятность в российском исполнении. Таким образом, кара не только небесная, но и морская постигнет тех, кто разбрасывал мины в Черном море", - отметила пресс-секретарь.

Что произошло?

Как писал "Крымский ветер", в Севастополе, вчера, 26 октября, мог подорваться российский противоминный корабль проекта 23040Г "Владимир Козицкий". По словам очевидцев, судно могло подорваться на внешнем рейде Севастопольской бухты после того, как несколько дней курсировало в этом районе.

После взрыва из машинного отделения пошел дым, а к кораблю подогнали буксир.

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