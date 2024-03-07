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Не можна виключати, що удар РФ по Одесі був націлений на Зеленського та Міцотакіса, - ОП

Фото: в ОП заявили, що удар по Одесі міг бути націлений на Зеленського та Міцотакіса (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Версію про те, що росіяни вчора, 6 березня, намагалася вдарити по президенту Володимиру Зеленському та грецькому прем'єру Кіріакосу Міцотакісу під час обстрілу Одеси, виключати не можна.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це (ракетний удар - ред.) дійсно було менш ніж за 500 метрів від нас. Що це було? Не можна виключати, що це було націлено на делегацію нашого президента чи делегацію іноземного гостя", - заявив Жовква.

Він уточнив, що ракету було запущено з території тимчасово окупованого Криму.

"Ракеті потрібно менше трьох хвилин, щоб досягти цілі - майданчика одеського порту. Якби у нас було достатньо протиповітряної оборони, цю балістичну ракету можна було б перехопити", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 5 березня, грецьке видання Prototema написало про те, що колона президента України Володимира Зеленського, яка знаходилася поряд з грецькою делегацією на чолі з прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, нібито зазнала ракетного удару в Одесі.

Один з грецьких чиновників, який входив до делегації, розповів після удару, що "все в порядку".

Пізніше Зеленський, коментуючи удар, заявив, що сам бачив вибух після російського удару.

При цьому спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявляла про те, що удар не був пов'язаний з конкретним візитом до Одеси.

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Володимир ЗеленськийІгор ЖовкваОдесаГреціяОфіс президентаВійна Росії проти УкраїниРакетний удар