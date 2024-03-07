Нельзя исключать, что удар РФ по Одессе был нацелен на Зеленского и Мицотакиса, - ОП

"Это (ракетный удар - ред.) действительно было менее чем в 500 метрах от нас. Что это было? Нельзя исключать, что это было нацелено на делегацию нашего президента или делегацию иностранного гостя", - заявил Жовква.

Он уточнил, что ракета была запущена с территории временно оккупированного Крыма.

"Ракете потребовалось менее трех минут, чтобы достичь цели - площадки одесского порта. Если бы у нас было достаточно противовоздушной обороны, эту баллистическую ракету можно было бы перехватить", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 5 марта, греческое издание Prototema написало о том, что колонна президента Украины Владимира Зеленского, которая находилась рядом с греческой делегацией во главе с премьером Кириакосом Мицотакисом, якобы подверглась ракетному удару в Одессе.

Один из греческих чиновников, который входил в делегацию, рассказал после удара, что "все впорядке".

Позже Зеленский, комментируя удар, заявил, что он сам видел взрыв после российского удара.

При этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляла о том, что удар не был связан с конкретным визитом в Одессу.