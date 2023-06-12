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Не можна самостійно очищувати узбережжя після підриву ГЕС: там може бути вибухівка, - Гуменюк

Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У смітті, яке знесло водою після підриву Каховської ГЕС та яке зараз прибиває до узбережжя, можуть бути небезпечні предмети. Тому прибирати його можна лише після перевірки вибухотехніків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона наголосила, що при очищенні узбережжя варто пам'ятати про власну безпеку.

"В купах сміття, навіть в уламках суші, яка дрейфує і приноситься до морського узбережжя, серед залишків побутових предметів, будь-яких конструкцій можуть бути небезпечні предмети, знесені з позицій, польових складів БК, оборонних смуг, які налаштували росіяни на Лівому березі. Там може бути все що завгодно", - сказала вона.

Так, до берега може прибивати якірні міни, міни-"пелюстки", які є дуже підступники та небезпечні, адже підриваються при найменшому дотику.

"Не можна самотужки організовувати навіть збір того сміття, яке принесло до берега. Необхідно звертатися до фахівців - піротехніків, вибухотехніків, щоб обстежили місцевість і тільки після того, як дали заключення, можна включати добру волю і очищати узбережжя", - сказала Гуменюк.

Так, наприклад, сміття може прибивати навіть до берегів Одеси.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях почало затоплювати. При цьому змило склади зброї росіян на лівому березі Херсонської області, тож ворожі боєприпаси та міни понесло течією до берегів. З огляду на це українці мають бути максимально обережними.

При цьому рівень води продовжує знижуватися. У Херсоні за ніч він знизився на 21 см до 3,6 м, у Миколаєві - на 6 см до 55 см.

Додамо, що через підрив ГЕС 35 людей вважаються зниклими безвісти.

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ОдесаХерсонська областьКаховська ГЕС