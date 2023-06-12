Нельзя самостоятельно очищать побережье после подрыва ГЭС: там может быть взрывчатка, - Гуменюк

Она подчеркнула, что при очистке побережья следует помнить о собственной безопасности.

"В кучах мусора, даже в обломках дрейфующей и приносимой к морскому побережью суши, среди остатков бытовых предметов, любых конструкций могут быть опасные предметы, снесенные с позиций, полевых складов БК, оборонных полос, которые настроили россияне на Левом берегу. Там может быть все что угодно", - сказала она.

Так, к берегу может прибивать якорные мины, мины-"лепестки", которые очень коварные и опасные, ведь взрываются при малейшем прикосновении.

"Нельзя самостоятельно организовывать даже сбор того мусора, который принесло к берегу. Необходимо обращаться к специалистам - пиротехникам, взрывотехникам, чтобы обследовали местность и только после того, как дали заключение, можно включать добрую волю и очищать побережье", - сказала Гуменюк.

Так, например, мусор может прибивать даже к берегам Одессы.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях начало затапливать. При этом смыло склады оружия россиян на левом берегу Херсонской области, поэтому вражеские боеприпасы и мины понесло течением к берегам. Учитывая это, украинцы должны быть максимально осторожными.

При этом уровень воды продолжает снижаться. В Херсоне за ночь он снизился на 21 см до 3,6 м, в Николаеве - на 6 см до 55 см.

Добавим, что из-за подрыва ГЭС 35 человек считаются пропавшими без вести.

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