Не все про можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"

У вівторок, 14 лютого, відбулась дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Однак не про всі результати засідання можна говорити публічно.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
За його словами, українські партнери підтримали значну частину домовленостей. Однак їх краще не озвучувати.
"Не все про "Рамштайн" можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима.
Але можу сказати впевнено: базові тенденції залишаються незмінними", - сказав президент.
Все, що відомо про сьогоднішній "Рамштайн" і що від нього чекати - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що перші Leopard 2, як заявило Міноборони Польщі, прибудуть до ЗСУ вже в березні. Тим часом наші танкісти вже розпочали навчання та тренування на них.
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