Не все про можна повідомляти публічно, - Зеленський про новий "Рамштайн"

У вівторок, 14 лютого, відбулась дев'ята зустріч у форматі "Рамштайн". Однак не про всі результати засідання можна говорити публічно.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.