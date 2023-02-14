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Не все можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Во вторник, 14 февраля, прошла девятая встреча в формате "Рамштайн". Однако не обо всех результатах заседания можно говорить публично.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

По его словам, украинские партнеры поддержали значительную часть договоренностей. Однако их лучше не озвучивать.

"Не все о "Рамштайне" можно сообщать публично. Значительную часть договоренностей и дискуссий следует оставить за закрытыми дверями.
Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными", - сказал президент.

Все, что известно о сегодняшнем "Рамштайне" и что от него ждать - читайте в материале РБК-Украина.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что первые Leopard 2, как заявило Минобороны Польши, прибудут в ВСУ уже в марте. Тем временем наши танкистыуже приступили к обучению и тренировкам на них.

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Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияВстреча Рамштайн