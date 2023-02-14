Не все можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"

Во вторник, 14 февраля, прошла девятая встреча в формате "Рамштайн". Однако не обо всех результатах заседания можно говорить публично.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.