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Не можна порівнювати атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України, - ООН

Фото: в ООН заявили, що не можна порівнювати атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Некоректно порівнювати сьогоднішню атаку дронів на Москву з постійними обстрілами України російськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу.

За його словами, в ООН засуджують будь-які атаки на цивільні об'єкти.

"Але жодним чином не можна порівнювати напад дронів на Москву з тими обстрілами України, що відбуваються постійно", - зазначив Дюжаррік.

Атака дронів на Москву 30 травня

У Москві сьогодні вранці заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали над областю.

Російські ЗМІ писали, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. При цьому в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

В епіцентрі атаки дронів на Москву та область опинилися маєтки путінської еліти. Безпілотники впали неподалік резиденції самого диктатора Володимира Путіна, а також біля будинку міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Варто зазначити, що у Повітряних силах України запевняють, що атака безпілотників на Москву - це внутрішні проблеми країни-агресора, і їх буде дедалі більше.

Про те, хто може стояти за атакою дронів, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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