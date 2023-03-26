Можна отримати повну вартість. УЗ оновила правила повернення квитків

"Укрзалізниця" оновила правила повернення квитків. Відтепер можна повернути повну вартість квитка навіть після відправлення потяга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

У дію вступили зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Нагадаємо, УЗ почала планові ремонти інфраструктури, які дозволять пришвидшити рух. Через це вносяться тимчасові зміни в розкладі руху низки поїздів.

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