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Можно получить полную стоимость. УЗ обновила правила возврата билетов

Фото: "Укрзализныця" обновила правила возвращения билетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" обновила правила возвращения билетов. Теперь можно вернуть полную стоимость билета даже после отправления поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

В действие вступили изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

В частности, теперь:

  • официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если он возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (а не 9 часов, как раньше). Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%) после отправления поезда (не более чем через час после отправки; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета в таком случае возможен только офлайн);
  • официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (процедуру можно перенести в онлайн);
  • приведены в соответствие современным нормам значения и определения (например, определение "ребенок-инвалид" заменено на "ребенок с инвалидностью");
  • урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;
  • уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;
  • введена новая категория поездов - местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта; определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.

Напомним, УЗ начала плановые ремонты инфраструктуры, которые позволят ускорить движение. Поэтому вносятся временные изменения в расписании движения ряда поездов.

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Укрзализныця