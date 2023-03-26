Можно получить полную стоимость. УЗ обновила правила возврата билетов

В действие вступили изменения в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.
В частности, теперь:
официально разрешено возвращать пассажиру полную стоимость билета и половину стоимости плацкарты, если он возвращает билет не менее чем за 6 часов до отправления поезда (а не 9 часов, как раньше). Также разрешено возвращать полную стоимость билета (а не 10%) после отправления поезда (не более чем через час после отправки; стоимость плацкарты при этом не возвращается, а возврат билета в таком случае возможен только офлайн);
официально упрощен процесс оформления заказов для перевозки организованных групп пассажиров (процедуру можно перенести в онлайн);
приведены в соответствие современным нормам значения и определения (например, определение "ребенок-инвалид" заменено на "ребенок с инвалидностью");
урегулирован вопрос заказа перевозок автомобиля через электронные сервисы;
уточнен порядок оплаты за перевозку собак и мелких комнатных животных;
введена новая категория поездов - местные поезда, приспособленные для соединения инфраструктуры разных видов транспорта; определен порядок оформления, проезда и возвращения проездных документов для такого сообщения.
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