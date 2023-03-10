Потяги сповільняться чи змінять кінцеві станції: УЗ повідомила про тимчасові зміни в розкладі

"Укрзалізниця" розпочинає планові ремонти інфраструктури, які дозволять пришвидшити рух та гарантувати безпечніші та якісніші маршрути. У зв'язку з цим вносяться тимчасові зміни в розкладі руху низки потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що на дільниці Фастів - Козятин протягом планових ремонтних робіт усі 37 поїздів будуть сповільнені на 5-25 хвилин.

На дільниці Одеса - Подільськ з 27 березня по 14 квітня змінюється розклад руху 9 поїздів до 5 хвилин на шляху прямування.

Зміни також стосуватимуться низки потягів на Рахівського напрямку. Так, поїзд №55 Київ - Рахів з 26 березня до 9 травня вирушатиме зі столиці о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс №56 Рахів - Київ з 27 березня до 10 травня розпочинатиметься в Івано-Франківську (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22).

Окрім того, станція Ясіня стане тимчасовою кінцевою для потяга №95/96 Київ - Рахів з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Ясінів - з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів.

Для потяга №25/26 Одеса - Рахів з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче - з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.

До того ж, у період з 27 березня по 10 травня регіональний поїзд №809/810 Львів - Рахів - Львів курсуватиме тільки вихідними днями, а приміський поїзд №6441/6442 Коломия - Ділове - Коломия прямуватиме у сполученні Коломия - Яремче - Коломия (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового).

"Мармароський експрес" №753/754/755/756 Рахів - Валя Вішеулуй - Рахів не курсуватиме з 27 березня по 10 травня.

Тим часом, з 12 березня повертається рейс №807/808 Львів - Коломия - Львів.

Зазначається, що усі оновлені графіки будуть доступні в застосунку та на сайті "Укрзалізниці" синхронно з відкриттям продажу на вказані дати.