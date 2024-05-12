Можна без направлення. Українцям пояснили, як отримати безкоштовну консультацію психіатра

Наразі в Україні до психіатра може направити сімейний лікар, психолог чи лікар-спеціаліст. Проте за потреби можна звернутися до лікаря навіть без скерування.

"Перше, що потрібно знати: до психіатра можна звернутись навіть не маючи електронного направлення", - повідомили в службі.

Консультацію психіатра можна отримати в тих медзакладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах”.

Це може бути та спеціалізована психіатрична клініка, і багатопрофільна лікарня, і будь-яка поліклініка, де є необхідний спеціаліст.

"Якщо стан пацієнта передбачає лікування в стаціонарі чи контроль з боку мобільної команди, для цього є пакети "Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах" та "Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами",,- пояснили в НСЗУ.

Для того, щоб записатись до спеціаліста варто лише обрати лікарню та записатись на прийом до психіатра.

"Перед тим спробуйте дізнатись більше про лікаря", - додали в службі.