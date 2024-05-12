Можно без направления. Украинцам объяснили, как получить бесплатную консультацию психиатра

Сейчас в Украине к психиатру может направить семейный врач, психолог или врач-специалист. Однако при необходимости можно обратиться к врачу даже без направления.

"Первое, что нужно знать: к психиатру можно обратиться даже не имея электронного направления", - сообщили в службе.

Консультацию психиатра можно получить в тех медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Это может быть и специализированная психиатрическая клиника, и многопрофильная больница, и любая поликлиника, где есть необходимый специалист.

"Если состояние пациента предусматривает лечение в стационаре или контроль со стороны мобильной команды, для этого есть пакеты "Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях" и "Психиатрическая помощь взрослым и детям, которая предоставляется мобильными мультидисциплинарными командами", - пояснили в НСЗУ.

Для того, чтобы записаться к специалисту стоит только выбрать больницу и записаться на прием к психиатру.

"Перед тем попробуйте узнать больше о враче", - добавили в службе.