RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Можно без направления. Украинцам объяснили, как получить бесплатную консультацию психиатра

Фото: украинцам объяснили, как получить консультацию психиатра (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В современных реалиях часто возникает необходимость проконсультироваться со специалистом относительно своего психологического состояния и возможностей его улучшения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Сейчас в Украине к психиатру может направить семейный врач, психолог или врач-специалист. Однако при необходимости можно обратиться к врачу даже без направления.

"Первое, что нужно знать: к психиатру можно обратиться даже не имея электронного направления", - сообщили в службе.

Консультацию психиатра можно получить в тех медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".

Это может быть и специализированная психиатрическая клиника, и многопрофильная больница, и любая поликлиника, где есть необходимый специалист.

"Если состояние пациента предусматривает лечение в стационаре или контроль со стороны мобильной команды, для этого есть пакеты "Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях" и "Психиатрическая помощь взрослым и детям, которая предоставляется мобильными мультидисциплинарными командами", - пояснили в НСЗУ.

Для того, чтобы записаться к специалисту стоит только выбрать больницу и записаться на прием к психиатру.

"Перед тем попробуйте узнать больше о враче", - добавили в службе.

 

 

Напомним, ранее мы сообщали, какую психологическую помощь украинцы могут получить бесплатно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Психиатр