Можно без направления. Украинцам объяснили, как получить бесплатную консультацию психиатра

В современных реалиях часто возникает необходимость проконсультироваться со специалистом относительно своего психологического состояния и возможностей его улучшения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
Сейчас в Украине к психиатру может направить семейный врач, психолог или врач-специалист. Однако при необходимости можно обратиться к врачу даже без направления.
"Первое, что нужно знать: к психиатру можно обратиться даже не имея электронного направления", - сообщили в службе.
Консультацию психиатра можно получить в тех медучреждениях, которые имеют договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях".
Это может быть и специализированная психиатрическая клиника, и многопрофильная больница, и любая поликлиника, где есть необходимый специалист.
"Если состояние пациента предусматривает лечение в стационаре или контроль со стороны мобильной команды, для этого есть пакеты "Психиатрическая помощь взрослым и детям в стационарных условиях" и "Психиатрическая помощь взрослым и детям, которая предоставляется мобильными мультидисциплинарными командами", - пояснили в НСЗУ.
Для того, чтобы записаться к специалисту стоит только выбрать больницу и записаться на прием к психиатру.
"Перед тем попробуйте узнать больше о враче", - добавили в службе.
Напомним, ранее мы сообщали, какую психологическую помощь украинцы могут получить бесплатно.
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