Яку психологічну допомогу українці можуть отримати безкоштовно: перелік послуг від МОЗ

Українці, які мають проблеми з ментальним здоров’ям, можуть отримати безкоштовну психосоціальну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

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