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Не можна грати у "російську рулетку". Шольц знову виступив проти Taurus для України

Берлін, Субота 30 листопада 2024 16:21
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Не можна грати у "російську рулетку". Шольц знову виступив проти Taurus для України Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре виступив проти ідеї про передачу далекобійних крилатих ракет Taurus для України. І розкритикував лідера Християнського демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, який не виключає передачу ракет, якщо очолить уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на tagesschau.de.

Повідомляється, що на партійній конференції Шольц звинуватив Мерца у ризикованій політиці. За його словами, той хоче пред'явити Росії ультиматум та шантажувати постачанням ракет Taurus для України.

"Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не можна грати в "російську рулетку" з безпекою Німеччини", - заявив канцлер.

За його словами, коли йдеться про питання війни та миру "потрібна холодна голова". Себе він вважає нібито стійким та обачним. Також Шольц додав, що налаштований на реальні переговори щодо можливого миру, "але не через голову України".

Що за історія з ракетами Taurus

Україна багато місяців просить німецький уряд надати далекобійні ракети Taurus авіаційного базування для ударів по російських цілях. Проте офіційний Берлін, як і раніше, обережний у таких питаннях.

Раніше Фрідріх Мерц заявив, що підтримує передачу Taurus під час поетапного процесу. Але спочатку слід оцінити, як Володимир Путін відреагує на ультиматум про припинення ударів по цивільних об'єктах в Україні.

Зазначимо, як очікується, на початку 2025 року відбудуться дострокові парламентські вибори у Німеччині. Мерц є одним із головних кандидатів у канцлери, оскільки очолює найбільшу опозиційну партію із найвищим рейтингом.

Крім нього, передачу ракет Taurus підтримує лідер "зелених" Роберт Хабек, який також є кандидатом у канцлери. Рейтинг його партії нижчий, ніж у ХДС, але, швидше за все, християнським демократам знадобиться партнер майбутньої коаліції.

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