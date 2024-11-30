Нельзя играть в "русскую рулетку". Шольц снова выступил против Taurus для Украины

Немецкий канцлер Олаф Шольц в очередной раз выступил против идеи о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины. И раскритиковал лидера Христианского демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца, который допускает передачу ракет, если возглавит правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de .

Сообщается, что на партийной конференции Шольц обвинил Мерца в рискованной политике. По его словам, тот хочет предъявить России ультиматум и шантажировать поставками ракет Taurus для Украины.

"Все, что я могу сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в "русскую рулетку" с безопасностью Германии", - заявил канцлер.

По его словам, когда речь идет о вопросах войны и мира "нужна холодная голова". Себя он считает якобы стойким и осмотрительным. Также Шольц добавил, что настроен на реальные переговоры о возможном мире, "но не через голову Украины".

Что за история с ракетами Taurus

Украина много месяцев просит немецкое правительство предоставить дальнобойные ракеты Taurus авиационного базирования для ударов по российским целям. Однако официальный Берлин по-прежнему осторожен в таких вопросах.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что поддерживает передачу Taurus в ходе поэтапного процесса. Но сначала необходимо оценить, как Владимир Путин отреагирует на ультиматум о прекращении ударов по гражданским объектам в Украине.

Отметим, как ожидается, в начале 2025 года пройдут досрочные парламентские выборы в Германии. Мерц является одним из главных кандидатов в канцлеры, поскольку возглавляет крупнейшую оппозиционную партию с самым высоким рейтингом.

Кроме него, передачу ракет Taurus поддерживает лидер "зеленых" Роберт Хабек, который также является кандидатом в канцлеры. Рейтинг его партии ниже, чем у ХДС, но, скорее всего, христианским демократам понадобится партнер по будущей коалиции.