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Не можна дозволити РФ отримати перевагу, яка схиляє до нових "операцій", - Ландсбергіс

Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європа не повинна дозволити Росії отримати будь-яку перевагу на полі бою, яка могла б схилити її до початку нових "операцій".

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

Він заявив, що обговорював із міністром закордонних справ України Дмитром Кулєбовим необхідність того, щоб "Україна та її союзники нарощували виробництво швидше, ніж ворог нарощує своє".

"Ми не можемо дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка могла б схилити її до початку нових "операцій", - підкреслив міністр.

Візит глави МЗС Литви до України

25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув із робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даниловим.

Також литовський міністр відвідав Харків та область, де зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.

Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

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