Не можна дозволити РФ отримати перевагу, яка схиляє до нових "операцій", - Ландсбергіс

Він заявив, що обговорював із міністром закордонних справ України Дмитром Кулєбовим необхідність того, щоб "Україна та її союзники нарощували виробництво швидше, ніж ворог нарощує своє".

"Ми не можемо дозволити Росії отримати будь-яку перевагу, яка могла б схилити її до початку нових "операцій", - підкреслив міністр.

З моїм приємним хлопчиком @DmytroKuleba обговорює потребу в Україні та її спільність до рамки врожаю трейдера, щоб володіти ramps up theirs. Ми не можемо брати Росію будь-яку перевагу, яка повинна була йти в ходу більше "операцій". pic.twitter.com/iKf18js1EI — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 27, 2024

Візит глави МЗС Литви до України

25 січня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув із робочим візитом до Києва. Він провів низку зустрічей, зокрема, з українським колегою Дмитром Кулебою та секретарем РНБО Олексієм Даниловим.

Також литовський міністр відвідав Харків та область, де зустрівся з місцевою владою та побував на місцях російських обстрілів.

Під час візиту Ландсбергіс заявив про готовність України частково перенести виробництво дронів на територію Литви.

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