Нельзя позволить РФ получить преимущество, которое склонит к новым "операциям", - Ландсбергис

Европа не должна позволить России получить какое-либо преимущество на поле боя, которое могло бы склонить ее к началу новых "операций".
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.
Он заявил, что обсуждал с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебов необходимость того, чтобы "Украина и ее союзники наращивали производство быстрее, чем враг наращивает свое".
"Мы не можем позволить России получить какое-либо преимущество, которое могло бы склонить ее к началу новых "операций", - подчеркнул министр.
25 января министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел ряд встреч, в частности, с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и секретарем СНБО Алексеем Даниловым.
Также литовский министр посетил Харьков и область, где встретился с местными властями и побывал на местах российских обстрелов.
Во время визита Ландсбергис заявил о готовности Украины частично перенести производство дронов на территорию Литвы.
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