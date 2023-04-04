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Можливостей стає менше. Мер Мелітополя назвав шляхи для евакуації із Запорізької області

Фото: Евакуація (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Жителі окупованої частини Запорізької області мають можливість виїхати на безпечну територію двома шляхами. Проте з кожним днем можливостей виїхати стає все менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Нагадую: наразі ще доступні декілька шляхів евакуації - в сторону Грузії, Латвії, Естонії та інших європейських країн", - йдеться у заяві.

Мер зазначив, що можна виїхати наступними шляхами:

  • через Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ;
  • через Крим.

За його словами, щоразу окупанти посилюють фільтрацію на пропускних пунктах.

"Проте поки ці шляхи евакуації працюють, закликаю жителів виїжджати з окупації. Адже з кожним днем можливостей виїхати стає все менше", - додав Федоров.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що українцям на тимчасово окупованих територіях слід дотримуватись кількох порад на тлі можливого контрнаступу ЗСУ.

Раніше постійний представник США в НАТО Джуліанн Сміт заявляла, що контрнаступ України може розпочатися вже найближчими тижнями.

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