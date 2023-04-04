Возможностей становится меньше. Мэр Мелитополя назвал пути для эвакуации из Запорожской области

"Напоминаю: пока еще доступно несколько путей эвакуации - в сторону Грузии, Латвии, Эстонии и других европейских стран", - говорится в заявлении.

Мэр отметил, что можно уехать следующими путями:

через Бердянск-Мариуполь-Новоазовск;

через Крым.

По его словам, каждый раз оккупанты усиливают фильтрацию на пропускных пунктах.

"Однако пока эти пути эвакуации работают, призываю жителей выезжать из оккупации. Ведь с каждым днем возможностей уехать становится меньше", - добавил Федоров.