Може бути нокаут. Зеленський відреагував на трагедію біля укриття в Києві

"Треба приїхати, покажуть мені деталі. Розберемось. Обов'язково люди будуть відповідати за те, що люди втратили можливість потрапити в бомбосховище і загинули. Нам в Росії ворогів мало, у вас, бачте, є і внутрішні... Скажу так, може бути нокаут", - сказав президент.

Крім того, відповідаючи на одне з питань журналістів, Зеленський зазначив, що Україна вже звикла до обстрілів і розраховує на допомогу партнерів для посилення захисту неба, але наголосив, що місцева влада має "вмикати голову".

"Боремось, живемо, більше партнери допоможуть - захистимо. Але треба, щоб місцева влада там теж вмикала голову. Ви знаєте, у нас була сьогодні трагедія, люди не потрапили в укриття. Але ми зараз повернемось і поставимо голову на місце. Обов'язково", - заявив глава держави.

Нічна атака на Київ

У ніч проти 1 червня російські окупанти атакували столицю ракетами з ОТРК "Іскандер", всі вони були збиті. Уламки ракет впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та біля поліклініки у Деснянському районі.

При цьому в Деснянському районі через російську атаку загинули троє людей - дві жінки і дитина, оскільки вони не змогли потрапити в укриття, яке знаходилося в поліклініці, адже воно було закрите.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А столичний мер Віталій Кличко попросив усунути від виконання обов'язків на час слідства голову Деснянського району.

При цьому в Україні перевірять роботу всіх укриттів після трагедії у Деснянському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.