Может быть нокаут. Зеленский отреагировал на трагедию возле укрытия в Киеве

"Скажу так, может быть нокаут", - сказал президент.

Ночная атака на Киев

В ночь на 1 июня российские оккупанты атаковали столицу ракетами из ОТРК "Искандер", все они были сбиты. Обломки ракет упали на проезжую часть в Днепровском районе и возле поликлиники в Деснянском районе.

При этом в Деснянском районе из-за российской атаки погибли три человека - две женщины и ребенок, поскольку они не смогли попасть в укрытие, которое находилось в поликлинике, ведь оно было закрыто.

Из-за этого инцидента полиция уже открыла уголовное дело. А столичный мэр Виталий Кличко попросил отстранить от исполнения обязанностей на время следствия главу Деснянского района.

При этом в Украине проверят работу всех укрытий после трагедии в Деснянском районе.

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