Можливий залп до 48 "Калібрів": РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Військові уточнили, що дане корабельне угруповання ворога, розміщене в акваторії Чорного моря, у разі ракетної атаки здатне на загальний залп до 48 "Калібрів".

Натомість в Азовському морі ворожі кораблі не фіксуються.

В українських ВМС додали, що в Середземному морі були помічені 5 російських кораблів, з яких 4 є носіями ракетоносіями загальним залпом до 24 ракет типу "Калібр".

У ВМС ЗСУ також поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: