RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возможен залп до 48 "Калибров": РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Фото: войска РФ увеличили количество носителей ракет "Калибр" в Черном море (скрин с youtube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 14 сентября, фиксируется пребывание 16 российских кораблей. Из них 7 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", хотя ночью накануне таких было только 4.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что данная корабельная группировка врага, размещенная в акватории Черного моря, в случае ракетной атаки способна на общий залп до 48 "Калибров".

Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли не фиксируются.

В украинских ВМС добавили, что в Средиземном море было замечено 5 российских кораблей, из которых 4 являются носителями ракетоносителями общим залпом до 24 ракет типа "Калибр".

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Силах обороны Украины рассказали, что РФ вывела в Черное море четыре корабля-ракетоносителя. Военные предупреждали об угрозе атак врага с применением "Калибров".

Также ранее сообщалось, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа, когда российские захватчики для обстрела применяли, в том числе, и "Калибры" с кораблей, вражеские суда наблюдались в акватории Черного моря регулярно, но в малом количестве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне мореЧерноморский флотАзовское мореВМС УкраиныРакеты