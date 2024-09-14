Возможен залп до 48 "Калибров": РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Военные уточнили, что данная корабельная группировка врага, размещенная в акватории Черного моря, в случае ракетной атаки способна на общий залп до 48 "Калибров".

Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли не фиксируются.

В украинских ВМС добавили, что в Средиземном море было замечено 5 российских кораблей, из которых 4 являются носителями ракетоносителями общим залпом до 24 ракет типа "Калибр".

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: