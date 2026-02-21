"Можливі зміни позиції сторін": Зеленський обговорив із Рютте переговори України з США та РФ

Зеленський поінформував, що разом з Рютте скоординував позиції "з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи". За його словами, багато в чому погляди збігаються.

"Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!", - резюмував глава держави.