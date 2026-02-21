UA

"Можливі зміни позиції сторін": Зеленський обговорив із Рютте переговори України з США та РФ

Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед тем були мирні переговори, в яких могла змінитися позиція сторін.

Зеленський поінформував, що разом з Рютте скоординував позиції "з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи". За його словами, багато в чому погляди збігаються.

"Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.

"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!", - резюмував глава держави.

Мирні переговори

Нагадаємо, що 17 та 18 лютого у швейцарській Женеві пройшов третій раунд тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та Росією.

За даними CNN, військові переговорники досягли "поступового, але значного прогресу" у визначені того, як буде працювати припинення вогню.

Водночас політичні переговори залишалися напруженими, а за даними Axios - вони взагалі зайшли у глухий кут через позиції представлені главою делегації РФ Володимиром Мединським. Що саме він сказав, невідомо, однак відомо, що РФ досі наполягає на виведенні українських військ з Донбасу, на що Київ не погоджується.

Володимир Зеленський вчора поінформував, що реальні можливості завершити війну достойно - залишаються. Він зазначив, що поки зарано говорили про позитив, але в найближчі дня буде визначення з обміном.

Водночас сторони визнали, що у разі припинення вогню його моніторингом будуть займатися передусім США. Також Зеленський підтвердив, що у питанні територій та Донбасу згоди не досягнуто.

Наступна зустріч очікується теж у Женеві в найближчі 10 днів.

