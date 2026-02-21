"Можливі зміни позиції сторін": Зеленський обговорив із Рютте переговори України з США та РФ

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні розмову із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Серед тем були мирні переговори, в яких могла змінитися позиція сторін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Читайте також: Чи дійшли згоди Україна і РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі і роль Мединського
Зеленський поінформував, що разом з Рютте скоординував позиції "з усіх ключових питань нашої дипломатичної роботи". За його словами, багато в чому погляди збігаються.
"Розказав про підготовку наступного тристороннього формату з Америкою та Росією і те, що нам відомо про можливі зміни позицій сторін", - зазначив президент.
Окрім того, Зеленський обговорив з Рютте ситуації в енергетиці та потребу подальшої роботи за програмою PURL.
"Вдячний кожній європейській країні, яка інвестує в наш захист через PURL. Марку, дякую за підтримку!", - резюмував глава держави.
Нагадаємо, що 17 та 18 лютого у швейцарській Женеві пройшов третій раунд тристоронніх мирних переговорів між Україною, США та Росією.
За даними CNN, військові переговорники досягли "поступового, але значного прогресу" у визначені того, як буде працювати припинення вогню.
Водночас політичні переговори залишалися напруженими, а за даними Axios - вони взагалі зайшли у глухий кут через позиції представлені главою делегації РФ Володимиром Мединським. Що саме він сказав, невідомо, однак відомо, що РФ досі наполягає на виведенні українських військ з Донбасу, на що Київ не погоджується.
Володимир Зеленський вчора поінформував, що реальні можливості завершити війну достойно - залишаються. Він зазначив, що поки зарано говорили про позитив, але в найближчі дня буде визначення з обміном.
Водночас сторони визнали, що у разі припинення вогню його моніторингом будуть займатися передусім США. Також Зеленський підтвердив, що у питанні територій та Донбасу згоди не досягнуто.
Наступна зустріч очікується теж у Женеві в найближчі 10 днів.